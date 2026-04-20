Керманич Карпат прокоментував нічию проти Епіцентру.

Львівські Карпати у гостьовому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти кам’янець-подільського Епіцентру.

Епіцентр — Карпати 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "левів" Франсіско Фернандес прокоментував виступ власної команди.

"Ми не щасливі після сьогоднішнього матчу, адже приїхали сюди здобувати перемогу. Тим не менше, ми розуміли, що суперник буде нав’язувати нам свою гру.

Мені не сподобалось те, як ми на початку поєдинку увійшли в гру. Однак ми поступово переходили до домінування у грі, особливо у другому таймі. Ми створювали чимало гострих ситуацій. Нам забракло точності в останній передачі та ударі.

Загалом відзначу, що я задоволений тим, як команда відпрацювала сьогодні. У обороні добре зіграли та створили чимало моментів у атаці. Ми приїхали сюди з наміром здобути перемогу. Цей намір був помітним, як і те, що ми дотримувалися структури. Шкода, що ми не перемогли.

Я задоволений тими футболістами, які замінили Бруніньйо та Мірошніченка. Я наголошував уже, що у нас хороший склад і будь-який гравець може спокійно вийти на заміну іншого.

Однозначно, що Бруніньйо — це футболіст, який вирізняється не лише у нашій команді, а загалом у чемпіонаті. Але це не означає, що ми не можемо здобути перемогу без нього. Ми приїхали сюди для того, щоб перемогти. Прикро, що не змогли здобути більшого.

Наразі я не маю новин щодо стану Сича, однак сподіваюсь, що там нічого серйозного немає. Ми не хотіли ризикувати. Щодо Адамюка, то ми його награвали на тренуваннях на позиції правого латераля. Усвідомлюємо, що це не його звична позиція, але розуміємо, що він може її закрити. Незважаючи на те, що Сич не дограв поєдинок, він себе дуже добре показав.

Карлос Рохас зі мною працював минулого року в Реал Мурсії. Загалом ми говорили про ситуацію в Україні, із якою ми стикаємось. Скажу, що це чудова країна і тут прекрасні люди. Власне, про такі речі ми й говорили. Наскільки ми задоволені перебуванням тут та як нас прийняли люб’язно в Україні. Шкода, що країна мусить проходити через таку ситуацію", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі львівські Карпати очікує гостьове дербі проти Руху.