Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.

Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні відбулося свято футболу, яке отримало місто Тернопіль. На жаль, поле не зовсім якісне, не розумію, чому в півфіналі команди змушені грати на такому газоні.

Буковина, звісно, хороша команда, це був справжній кубковий матч. Ви бачили, що створено багато моментів, але ми більш якісно виконали те, що планували. І наші швидкі атаки принесли перемогу.

Реалізація моментів, які в нас були, мала бути кращою раніше. Тоді б гра дещо заспокоїлась. Ви самі бачили, як за рахунку 2:0 на своїй половині поля ми програли багато єдиноборств, також на флангах почали просідати та провалюватись. Зреагували вчасно, зробили заміни, вирівняли гру та забили ще один м’яч.

Буковина — якісна команда. Я давно знаю Сергія Шищенка, його колектив добре підготувався до гри. Ми бачили, особливо в другому таймі, як вони грали розкутіше, коли вже не було чого втрачати, створювали моменти, коли ми просіли, й за рахунок цього могли забити.

Але, повторюсь, ми вчасно зреагували, за рахунок замін вирівняли гру, довівши її до впевненої перемоги.

Зокрема й завдяки Нещерету, який рятував нас. Також ми створювали багато нагод і могли забивати ще. Якщо рахувати кількість моментів у нас та в суперника, гадаю, наша перемога цілком закономірна.

Ви ж дивитеся футбол? Хто володів м’ячем, коли їхній гравець лежав на газоні? Буковина не вибила м’яч за межі поля, коли ним володіла, ми перехопили, організували контратаку та забили. Тут питань не має бути.

Зіграність Волошина та Буяльського? От так поєднались досвід і молодість. Віталій сьогодні був корисним так само, як і в попередній грі з Зорею, своєчасно розганяв атаки. Також хороший матч, вважаю, провели Назар і Редушко — давали швидкість, створювали моменти, за рахунок чого ми й перемогли.

Суперник у фіналі? Це футбол. Хто виграє, з тим і гратимемо", — заявив український фахівець.

У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.