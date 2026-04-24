Засуха наголосив на амбіціях клубу в УПЛ.

Президент Колоса Андрій Засуха прокоментував перемогу команди над Полтавою (2:0) у матчі 25-го туру Українська Прем'єр-ліга, а також підбив підсумки виступу команди та висловився про амбіції клубу.

За словами функціонера, перемога стала важливою з психологічної точки зору, адже команда останнім часом мала труднощі в матчах проти суперників із нижньої частини таблиці.

"Відлягло. У нас попередні матчі – не хочу ні в якому разі образити Полтаву – але як тільки команда з нижньої частини таблиці – в нас одразу величезні труднощі, особливо з тим, щоб забити понад один гол та не пропустити в останній частині матчу. Відлягло, сьогодні дуже гарний подарунок", — сказав Засуха.

Також Засуха окреслив довгострокові цілі клубу, наголосивши, що команда має постійно прагнути прогресу, а не задовольнятися місцем у середині таблиці.

"Ми повинні перемагати завжди. Ми повинні бути голодними до футболу… Коли я чую, що вже можна бути спокійним у середині таблиці — для мене це образливо. Це точно не про нас", — підкреслив президент Колоса.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у Олександрії, тоді як СК Полтава прийматиме криворізький Кривбас