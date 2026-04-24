Команди видали нудну першу половину зустрічі в боротьбі, але після перерви гра пішла в одні ворота.

Двадцять п’ятий тур української Прем’єр-ліги починався поодиноким поєдинком посеред робочого дня в п’ятницю в мальовничій Ковалівці, де зустрілись місцевий Колос та СК Полтава. Дві команди, які на завершення сезону вбачаються такими, що вже не мають особливо серйозних турнірних завдань, проте у випадку збігу цілої низки обставин будь-яка перемога для них може виявитись точно не зайвою.

"Колоски" при цьому за дійсно фантастичного сценарію можуть зачепитись навіть за зону єврокубків, проте, судячи з усього, навіть тренерський штаб клубу з Ковалівки на чолі із Русланом Костишиним у це не надто вірив, тому стартовий склад від "колосків" на це протистояння виглядав більше вже як спроба передивитись кадри перед наступною кампанією.

Колектив Павла Матвійченка тим часом, як убачається, максимум, на що може претендувати, це стати вище за Олександрію в турнірній таблиці й так само за певного перебігу подій навіть поборотись за виживання в цьому сезоні в якості учасника перехідних матчів. Про це починають потрохи говорити на широкий загал, а отже певні передумови дійсно існують. Проте про них говоритимемо лише за підсумками основної частини сезону.

Перебіг подій у цьому матчі вийшов доволі контроверсійним. Начебто й починали гравці команди гостей з активного пресингу на чужій половині та навіть залишили за собою створення першого гольового моменту, який змарнував на шостій хвилині Галенков ударом над воротами на завершення відскоку ауту з правого флангу в центрі чужого штрафного. І начебто Колос хотів знайти на це відповідь, але в підсумку колективи зав’язатись у боротьбі, і майже весь час до перерви ми тільки те й робили, що слухали свистки головного арбітра.

Якусь подобу на ще один небезпечний момент на завершення подачі штрафного з глибини лівого флангу на ближній на 32 хвилині змарнував невдалим ударом головою все той же Галенков, після чого ми пішли відпочивати, а команда Костишина так нічого й не спромоглась створити до перерви біля чужих воріт.

А от у другому таймі несподівано для всіх Полтава ніби зупинилась. Принаймні на чужій половині в позиційних атаках гостей помічено нами не було, а от у захисті вони почали просідати під тиском опонентів десь після 60 хвилини. Тоді Костишин уже не витримав пасивної гри його команди в атаці й зробив кілька замін, але спрацювала натомість ротація в складі суперників.

Місюра на 70 хвилині мав усі передумови для перехоплення передачі на хід від Теллеса до лівого флангу штрафного на Тахірі, але відскок забрав нападник, після чого переграв воротаря з гострого кута. А ще за вісім хвилин "малиново-жовті" фактично капітулювали помилкою П’ятова під час передачі в центрі поля, і цього разу вже Тахірі п’ятою запускав на побачення з воротарем Салабай через усю чужу половину. Ознак боротьби від команди Матвійченка в другій половині ми не побачили.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє в гостях у Олександрії, тоді як СК Полтава прийматиме криворізький Кривбас.

Колос — СК Полтава 2:0

Голи: Тахірі, 70, Салабай, 78

Колос: Пузанков — Понєдєльнік, Хрипчук, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Степаненко (Станковські, 54, Денисенко, 82), Теллес — Алефіренко (Кане, 54), Тахірі, Гусол (Салабай, 54).

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Підлепич, Білошевський (Марусич, 76), Коцюмака — Дорошенко, Плахтир (П'ятов, 62) — Одарюк (Вівдич, 76), Сад (Місюра, 62), Галенков — Сухоручко (Кобзар, 76).

Попередження: Понєдєльнік — Плахтир, Ухань, Галенков, Дорошенко