Головний тренер збірної Мексики Хав'єр Агірре оприлюднив попередній список гравців, які готуватимуться до домашнього чемпіонату світу. Головною несподіванкою стала відсутність у заявці багаторічного лідера команди Ірвінга Чакі Лосано, а також Родріго Уескаса.

30-річний Лосано, за плечима якого участь у двох останніх Мундіалях, не потрапив до розширеного списку через брак ігрової практики у своєму поточному клубі — Сан-Дієго, де він до того ж зіткнувся з дисциплінарними проблемами.

Що стосується 22-річного Уескаса, то гравець Копенгагена все ще перебуває на завершальній стадії реабілітації після важкої травми — розриву передньої хрестоподібної зв'язки, отриманого ще в жовтні.

Попри нещодавню травму та лютневу операцію на гомілковостопному суглобі (отриману під час оренди у Фенербахче), до складу включено капітана команди Едсона Альвареса. Також після ушкоджень до лав збірної повертаються Луїс Чавес (московське Динамо), Сесар Уерта (Андерлехт) та Хуліан Араухо (Селтік).

Загалом попередній список Агірре виглядає досить цікаво та збалансовано: До нього увійшли 12 гравців з мексиканської Ліги MX, чиї команди не брали участі в плейоф. Виклик отримав перспективний голкіпер іспанського Атлетіка Алекс Паділья.

У списку опинився вінгер Нью-Йорк Ред Буллз Хорхе Рувалькаба, який лише в листопаді дебютував за національну команду. Окремої уваги заслуговує виклик легендарного Гільєрмо Очоа. Очікується, що досвідчений голкіпер, якому під час турніру виповниться 41 рік, поїде на свій рекордний шостий чемпіонат світу.

Остаточна заявка з 26 гравців, які представлять країну на турнірі, буде офіційно оголошена 1 червня. Нагадаємо, що Мексика є однією з країн-господарок ЧС-2026 разом зі США та Канадою. Свій шлях на домашньому турнірі мексиканці розпочнуть 11 червня матчем проти Південної Африки у столичному Мехіко. Їхніми суперниками по Групі А також стануть збірні Чехії та Південної Кореї.