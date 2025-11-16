Ще один поєдинок не відбувся.
16 листопада 2025, 16:42
Сьогодні, 16 листопада, відбулася низка матчів у рамках 16 туру Першої ліги України.
У першому матчі Прикарпаття поділило очки із Вікторією. Матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Данила Книша у складі гостей, господарі поля відповіли влучним ударом Романа Барчука.
Прикарпаття — Вікторія 1:1
Голи: Барчук, 88 — Книш, 66.
У другій зустрічі Фенікс-Маріуполь здобув перемогу над Ворсклою з рахунком 2:0. Автором голів став Артур Ременяк, який оформив дубль.
Фенікс-Маріуполь — Ворскла 2:0
Голи: Ременяк, 52, 64.
У третьому поєдинку одеський Чорноморець у гостях мінімально обіграв тернопільську Ниву з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 12 хвилині, а його автором став капітан Ярослав Ракіцький, який знову продемонстрував свою майстерність у виконанні дальніх ударів.
Нива Тернопіль — Чорноморець 0:1
Гол: Ракіцький, 12.
Ще одна зустріч між Черніговом та Пробієм не відбулася через тривалу повітряну тривогу в чернігівській області.