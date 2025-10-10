Україна: Перша ліга

36-річний захисник був вилучений у матчі проти Вікторії після другого попередження за поштовх головою суперника.

Досвідчений центральний захисник Чорноморця Ярослав Ракіцький уперше в кар’єрі отримав вилучення у складі одеського клубу. Інцидент стався під час поєдинку 10-го туру Першої ліги проти сумської Вікторії, який завершився без голів — 0:0.

Ракіцький вийшов у стартовому складі і вже на 37-й хвилині побачив перед собою першу жовту картку. Після фолу на Владиславі Геричі між гравцями команд виникла словесна суперечка, у якій захисник Чорноморця активно взяв участь, за що й отримав попередження від арбітра Павла Децюка.

На 70-й хвилині Ракіцький знову опинився в центрі конфлікту. Після порушення правил проти нього з боку Дениса Рябого футболіст одеситів підійшов до суперника й штовхнув його головою. Арбітр без вагань показав другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на вилучення.

Цей епізод став першим червоним у кар’єрі Ярослава Ракіцького в складі Чорноморця. Матч із Вікторією став для нього 20-м у футболці одеської команди, за яку він виступає з березня минулого року.