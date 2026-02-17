Україна: Перша ліга

Український захисник поділився своїми думками після відходу зі складу "моряків".

Захисник Ярослав Ракіцький прокоментував свій відхід з одеського Чорноморця, написавши зворушливий пост у соціальних мережах на адресу вболівальників "моряків".

"Хочу звернутись до дуже крутих вболівальників одеського Чорноморця та щиро подякувати за час разом.

Одеса – це місто стало для мене значно більшим, ніж просто етап у кар’єрі. Я по-справжньому закохався в Одесу — в її людей, у характер, у ту особливу атмосферу та ваше тепло.

Дякую, друзі-вболівальники. Ваша підтримка була зі мною завжди. Ви живете клубом, і це надихає. Грати для вас — велика честь.

Футбол — це рух уперед. Іноді життя веде іншими дорогами, але все, що ми прожили разом, залишиться в серці.

Я вдячний Чорноморцю за довіру, за команду, за емоції. Дякую, Одесо! Бажаю клубу лише одного — впевнено рухатися вперед і повернутися до вищої ліги. Я щиро вірю, що Чорноморець цього заслуговує.

Одесо, люблю і сумую. До нових зустрічей!", — написав Ракіцький в Instagram.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України та Шахтаря захищав кольори Чорноморця з березня минулого року. За цей час він провів 26 матчів, забив три м'ячі та віддав два асисти.

Після першої половини сезону Чорноморець набрав 38 очок і посідає третє місце у Першій Лізі.