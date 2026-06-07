Україна

Футбол відходить на другий план

Товариський поєдинок між збірними Данії та України завершився достроково через драматичну подію. Під час гри футболіст данської команди Крістіан Еріксен впав на газон, що змусило медиків негайно втрутитися. На щастя, футболіст згодом прийшов до тями і, за словами очевидців, зміг покинути поле на власних ногах.

Після зупинки гри президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та тренер збірної України Андреа Мальдера дали флеш-інтерв'ю. Вони категорично відмовилися аналізувати спортивні підсумки поєдинку, зосередивши всю увагу на стані здоров'я гравця.

Очільник УАФ наголосив, що в екстрених ситуаціях спортивна складова повністю втрачає своє значення. За його словами, вся команда зараз подумки перебуває з родиною потерпілого.

"Сьогодні немає сенсу говорити про футбол. Останнє, що я знаю — з ним усе гаразд. У таких ситуаціях треба думати тільки про життя футболіста. Зараз вся наша команда, і, я думаю, всі люди в Україні, разом із сім'єю Крістіана, ми поруч із ним", — зазначив Шевченко.

Він також окремо відзначив людяність та згуртованість уболівальників:

"Хотів би підкреслити, як наші фанати повели себе. Дякую всім, хто прийшов і в такий тяжкий момент підтримав Крістіана. Це була дуже правильна реакція від фанатів і від команди".

На спробу журналістки запитати про тактику та ігрові плани, Шевченко відповів категоричною відмовою, заявивши: "Матч закінчився. Після таких моментів футбол виходить зовсім на другий план", — наголосив він.

Італійський фахівець Андреа Мальдера повністю підтримав слова Андрія Шевченка, описавши шок, який пережили обидві команди в ті страшні хвилини.

"Було жахливо дивитися на Крістіана, коли він впав. Але також було велике піднесення бачити те, як він пішов своїми ногами врешті-решт. Вся команда, керівники, персонал — ми були поруч із ним у цей момент. Ми, як тренери і як гравці, думками з родиною Еріксена і всієї Данії", — розповів тренер.

Наприкінці свого коментаря Мальдера висловив глибоку вдячність медичному персоналу, який оперативно надав допомогу футболісту. Наразі вся футбольна спільнота очікує на офіційні звіти від лікарів збірної Данії щодо подальшого стану здоров'я Крістіана Еріксена.