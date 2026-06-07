Інше

Товариська зустріч була достроково завершена після того, як лідер данської збірної раптово впав на газон.

Товариський матч між національними збірними Данії та України обернувся шокуючим інцидентом. У другому таймі лідер скандинавської команди Крістіан Еріксен раптово втратив свідомість прямо під час гри. Драматичний епізод стався на 65-й хвилині поєдинку за рахунку 2:1 на користь господарів.

Півзахисник впав на газон абсолютно без жодного контакту з гравцями української збірної чи партнерами по команді. Головний арбітр миттєво зорієнтувався у ситуації, одразу ж зупинив гру та терміново покликав медичний персонал.

Поки лікарі кинулися до футболіста і надавали екстрену допомогу, гравці обох команд та тренерський штаб утворили навколо Еріксена щільний живий щит, щоб сховати його від об'єктивів телекамер та трибун.

На щастя, завдяки максимально оперативному реагуванню та професійним діям медиків, гравець швидко прийшов до тями. Більше того, Крістіан зміг піднятися на ноги та самостійно покинути межі поля.

Після інциденту головний суддя провів консультації з капітанами обох збірних. Враховуючи емоційний стан футболістів, було ухвалено спільне рішення не продовжувати гру та достроково дати фінальний свисток.

Ця подія стала справжнім потрясінням і моторошним флешбеком для всього футбольного світу. Варто нагадати, що абсолютно ідентичний випадок вже траплявся з Крістіаном Еріксеном на цьому ж стадіоні. Влітку 2021 року, під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії, гравець переніс зупинку серця на полі, після чого йому імплантували кардіовертер-дефібрилятор.