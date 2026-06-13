Україна

Півзахисник киян наголосив на важливості якісної підготовки перед стартом у кваліфікації.

Півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко поділився очікуваннями від виступів команди у Лізі Європи наступного сезону, де кияни розпочнуть шлях уже з першого кваліфікаційного раунду. Слова футболіста наводить пресслужба клубу.

"Це дуже складний шлях, але ми самі поставили себе в таку ситуацію. Тепер потрібно виправляти її власними силами. Будемо добре працювати на зборах, щоб показати результат уже в офіційних матчах.

Звісно, чекаю на жеребкування. Але, якщо чесно, немає великої різниці, з ким грати. Нікого не боїмося, хочеться гідно проявити себе в єврокубках", — заявив Бражко.

Нагадаємо, раніше Динамо підписало воротаря Ниви Тернопіль Іллю Ольхового.