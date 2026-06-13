Україна

Ілля Ольховий має досвід виступів в УПЛ за Львів і Минай.

Воротар Ілля Ольховий переходить із тернопільської Ниви до київського Динамо, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Умови трансферу й деталі контракту з 23-річним українцем наразі не повідомляються.

"Мене запросив гранд українського футболу, найтитулованіший клуб України. Напевно, як і для більшості дітей, котрі обрали футбольний шлях, виступати за Динамо було моєю мрією. Тепер треба докласти зусиль, щоб зарекомендувати себе в команді найкращим чином.

Чи радився з кимось щодо трансферу? Із керівником Ниви Романом Михайлівим. Можна сказати, що благословив на перехід, побажав успіхів і прогресу в моїй кар'єрі.

Колектив? Ми добре знайомі з Тарасом Михавком, Матвієм Пономаренком, устиг поспілкуватися з Володимиром Бражком. Атмосфера в команді — напрочуд доброзичлива, це додає позитивного настрою. Втім, я й без того відчуваю зрозуміле піднесення: з Першої ліги потрапив до складу одного з лідерів еліти. Це шанс показати себе, багато чому навчитися. Тож попереду — цікава робота!", — заявив Ольховий.

За Ниву Тернопіль із березня 2024 року Ілля провів 61 матч у всіх турнірах, пропустив 62 гола й 22 рази зберіг свої ворота "сухими". Раніше він також встиг пограти за Минай (2 поєдинки) і Львів (3) в УПЛ.

Нагадаємо, хавбек Динамо Київ залишив львівські Карпати перед поверненням до столичного клубу.