Україна

Турецький фахівець привів "гірників" до чемпіонства після невпевненої першої половини сезону.

Головного тренера донецького Шахтаря Арду Турана визнано найкращим коучем української Прем'єр-ліги за підсумками сезону-2025/26. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

У боротьбі за нагороду 39-річний турок випередив Віталія Пономарьова (ЛНЗ), Руслана Ротаня (Полісся), Сергія Нагорняка (Епіцентр) та Патріка ван Леувена (Кривбас).

Минулого сезону Туран після непростої та невпевненої першої половини кампанії зміг привести "гірників" не лише до чемпіонства в УПЛ, а й дійшов до півфіналу Ліги конференцій.

Додамо, що раніше УПЛ визнала найкращим гравцем чемпіонату вінгера Глейкера Мендозу, який наприкінці сезону підписав контракт із "гірниками".