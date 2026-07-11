Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Напередодні матчу чемпіонату світу проти збірної Норвегії у Маямі, команда Тухеля отримала потужний кадровий імпульс.

Напередодні суботнього чвертьфіналу Чемпіонату світу проти збірної Норвегії у Маямі, збірна Англії отримала потужний кадровий імпульс.

Марк Геї та Деклан Райс успішно повернулися до тренувань і будуть готові вийти на поле. Після напруженої перемоги над Мексикою в 1/8 фіналу (3:2) повідомлялося, що Гехі турбувало підколінне сухожилля, а Райс мав проблеми зі шлунком. Проте вже у п'ятницю обидва гравці тренувалися в загальній групі на базі Інтер Маямі.

Додатковою радістю для головного тренера Томаса Тухеля стало повернення Ріса Джеймса, який також відновився після пошкодження підколінного сухожилля і, схоже, буде доступний для вибору.

"Так, звичайно, це найкраща новина. Сьогодні всі були доступні для тренувань, що нам, звичайно, дуже подобається. У нас є повний вибір, окрім дискваліфікованого Джарелла Куанси, тож це чудова новина", — зазначив Тухель на пресконференції.

Єдиною суттєвою кадровою проблемою (окрім травмованих) стала втрата захисника Джарелла Кванси. ФІФА відсторонила його на два матчі за червону картку, отриману у переможному поєдинку проти мексиканців.

Це рішення викликало розчарування у Футбольній асоціації Англії. Ситуація ускладнилася на тлі нещодавнього прецеденту, коли ФІФА призупинила дискваліфікацію американця Фоларіна Балогуна після втручання президента США.

На запитання, чи отримала команда пояснення щодо жорсткого рішення по Куансі, Тухель відповів лаконічно: "Я так не думаю, але й пояснень у нас також немає".

Також матч пропустить Джордан Гендерсон. Півзахисник починає відновлюватися після операції на зап'ясті — прикрої травми він зазнав через невдале падіння під час святкування перемоги на стадіоні Ацтека. Втім, досвідчений хавбек залишився з командою в Маямі, щоб підтримувати партнерів з лави запасних.

Збірна Англії вперше з часів передтурнірного збору повернулася до Флориди, де одразу зіткнулася з виснажливими кліматичними умовами. Команда тренується за температури 33°C, а висока вологість робить спеку ще відчутнішою. Для гравців це серйозний контраст, адже дві попередні гри вони провели на критих аренах, а ще три — за дощової погоди.

Попри важкі умови, Томас Тухель впевнений у максимальному налаштуванні своїх підопічних:

"Я думаю, що ми зробили великий крок у нашому останньому матчі в Мехіко, але це був лише крок. Ми все ще голодні, у нас є мрії та велика мета, заради якої ми хочемо грати. Наступний крок — виграти чвертьфінал. Ми залишили минулий матч позаду, взяли з собою позитив і віру, але все, що має значення, попереду. Це завтрашній матч", — резюмував Томас.

Переможець цього протистояння зустрінеться у півфіналі з сильнішим у парі Аргентина — Швейцарія наступної середи в Атланті.