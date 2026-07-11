Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Напередодні чвертьфіналу ЧС-2026 проти Швейцарії наставник Альбіселесте висловив повну довіру своєму капітану, відкинув звинувачення у фаворитизмі та розповів, чому вечірнє барбекю важливіше за тактику.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні провів розлогу пресконференцію напередодні чвертьфінального матчу Чемпіонату світу проти команди Швейцарії. Фахівець розставив усі крапки над "і" в питаннях щодо форми Ліонеля Мессі, суддівства на турнірі та внутрішньої хімії у колективі.

Незважаючи на два нереалізовані пенальті на поточному турнірі, статус Ліонеля Мессі як штатного виконавця одинадцятиметрових залишається непохитним. За словами Скалоні, спадщина капітана та його форма дають йому право самостійно ухвалювати такі рішення.

"Мені навіть у голову не прийде підійти до нього і сказати, щоб він не бив пенальті. Нехай робить те, що вважає за потрібне. У нас є хлопці, які можуть якісно пробити, але якщо Лео хоче бити – він буде бити. Якщо не захоче – сам вирішить. На полі він має повну свободу дій", — підкреслив Скалоні.

Тренер також пояснив тактичні переміщення 39-річного Мессі, зокрема його зміщення на правий фланг у переможному матчі проти Єгипту (3:2). Скалоні зазначив, що команда навчилася ідеально синхронізувати свої рухи з діями капітана: коли Лео йде на фланг, щоб звільнити зони або віддати гостру передачу, партнери миттєво адаптуються без підказок із лави запасних.

Щодо фізичного стану лідера, якому 24 червня виповнилося 39 років, тренер запевнив, що жодного спаду немає:

"Він бігає майже стільки ж, скільки й завжди. Різниця в тому, що тепер усе, що він робить, набагато рішучіше. Доки він хоче продовжувати грати, він буде найкращим", — додав він.

Оцінюючи шлях команди у плейоф, Скалоні висловив задоволення. Він зазначив, що і в 120-хвилинній битві з Кабо-Верде, і в матчі з Єгиптом Аргентина створювала багато моментів, граючи в якісний футбол, а пропущені м'ячі були наслідком лише окремих помилок.

Окремо тренер прокоментував закиди наставника збірної Єгипту Хоссама Хассана щодо нібито прихильного ставлення суддів до чинних чемпіонів світу (зокрема, через скасований за допомогою VAR гол єгиптян).

"Чесно кажучи, люди говорять такі речі про Аргентину вже дуже давно, ще з 1986 року. Суддівство було дуже чітким. Перед турніром арбітри всім пояснили, як будуть трактуватися правила, і саме це відбувається на полі. Жодного фаворитизму не було, у наш час це взагалі дуже важко приховати. Соціальні мережі просто все перебільшують", — відповів Скалоні.

Наприкінці пресконференції Ліонель Скалоні поділився своєю філософією управління командою. Він зізнався, що для нього людські стосунки в колективі важать набагато більше за сухі тактичні схеми. Тренер згадав свій ігровий досвід, зокрема молодіжний Чемпіонат світу 1997 року в Малайзії, де він грав разом із нинішніми асистентами Пабло Аймаром та Вальтером Самуелем.

Скалоні зазначив, що його часто брали в команди не за видатний талант, а за вміння підтримувати атмосферу в роздягальні.

"Якщо ти цілодобово думатимеш виключно про тактику і суперника, ти зрештою емоційно згориш. Ми часом готові трохи скоротити тренування, аби ввечері спокійно зібратися разом, попити мате і посмажити асадо (м'ясо).

Ти можеш виграти або програти матч, але те, що через 20 років ви з теплотою згадаєте той вечір біля багаття — це незабутньо. Ми віримо, що саме це створює справжню команду. А коли ми єдині — ми стаємо непереможними", — підсумував фахівець.

Матч чвертьфіналу ЧС-2026 Аргентина — Швейцарія запланований на 12 липня, початок о 04:00. Переможець зіграє у півфіналі з тріумфатором пари Норвегія — Англія.