Англія

Голкіпер збірної Парагваю Орландо Хіль може перебратися до АПЛ.

Європейські топклуби розпочали справжнє полювання на 26-річного голкіпера збірної Парагваю Орландо Хілла. За інформацією Manchester Evening News, головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік особисто зацікавлений у підписанні талановитого воротаря. Очікується, що Хіль має скласти гідну конкуренцію нинішньому стражу воріт червоних дияволів — бельгійцю Сенне Ламменсу.

Гіль став одним із головних відкриттів поточного Чемпіонату світу, продемонструвавши неймовірну впевненість та реакцію. Його феноменальні виступи принесли йому одразу дві нагороди Гравець матчу у надскладних поєдинках проти європейських грандів:

у грі проти Німеччини він став нічним жахом для суперників, відбивши два пенальті, допомігши сенсаційно вийти в 1/8 фіналу ЧС-2026. В матчі проти Франції видав черговий воротарський майстер-клас. Проте підопічні Дешама, таки змогли пробити голкіпера (1:0).

Наразі Орландо захищає кольори аргентинського клубу Сан-Лоренсо, однак його переїзд до Європи виглядає лише питанням часу. За повідомленнями преси, у контракті парагвайця прописана дуже приваблива клаусула — лише 5,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Така скромна для англійського ринку сума відступних робить його надзвичайно бажаною ціллю, адже, окрім Манчестер Юнайтед, серйозний інтерес до гравця також виявляє бірмінгемська Астон Вілла, яка готова поборотися за підпис зіркового футболіста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ювентус розпочав переговори з Астон Віллою щодо трансферу Мартінеса.