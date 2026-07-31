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Понад два десятки національних асоціацій переглядають свою позицію через плани ФІФА передати комерційні права новій дочірній компанії.

Позиції Джанні Інфантіно напередодні виборів президента ФІФА можуть суттєво похитнутися. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, щонайменше 20 національних футбольних асоціацій обговорюють можливість відкликати свою підтримку чинному очільнику організації.

Попри те, що раніше Інфантіно заручився підтримкою понад 200 асоціацій, ситуація змінилася після появи проєкту зі створення дочірньої структури FIFA Forward Enterprise (FFE). Саме цій компанії планують передати права на комерційне управління ключовими турнірами, включно з чемпіонатом світу.

За попередніми оцінками, вартість FFE може сягнути 20 мільярдів доларів, а понад 20% акцій організація має намір продати приватним інвесторам. Частина футбольних функціонерів розглядає цей крок як своєрідний тест довіри до нинішнього президента ФІФА.

На тлі цих подій в УЄФА тривають закриті консультації щодо можливого кандидата, який міг би скласти конкуренцію Інфантіно на виборах у березні 2027 року. Серед потенційних претендентів називають президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі, хоча наразі він не планує висувати свою кандидатуру.

За даними джерела, ФІФА поки не коментує ситуацію. Однією з причин називають відсутність єдиної позиції навіть серед найближчих соратників Інфантіно. Раніше президент організації також пообіцяв національним асоціаціям до 40 мільйонів доларів фінансування у разі схвалення продажу частки комерційних прав чемпіонату світу приватним інвесторам.