Італія

Захисник Челсі може завершити трансфер до італійського клубу вже найближчими днями.

Трево Чалоба може стати гравцем Комо вже цими вихідними або на початку наступного тижня. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, переговори між клубами просуваються дуже швидко, а завершення трансферу залежить лише від остаточного схвалення з боку Челсі.



Очікується, що всі формальності будуть врегульовані найближчим часом, після чого 26-річний англійський центральний захисник офіційно приєднається до італійського клубу. До цього була інформація, що Челсі повідомив Комо, що пропозиції в розмірі 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів недостатньо для трансферу Трево.

У сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 47 матчах у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами.