Трево Чалоба може стати гравцем Комо вже цими вихідними або на початку наступного тижня. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між клубами просуваються дуже швидко, а завершення трансферу залежить лише від остаточного схвалення з боку Челсі.

Очікується, що всі формальності будуть врегульовані найближчим часом, після чого 26-річний англійський центральний захисник офіційно приєднається до італійського клубу. До цього була інформація, що Челсі повідомив Комо, що пропозиції в розмірі 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів недостатньо для трансферу Трево. 

У сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 47 матчах у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами. 