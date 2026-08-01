Захисник Челсі може завершити трансфер до італійського клубу вже найближчими днями.
Чалоба та Дембеле, gettyimages
01 серпня 2026, 16:40
Трево Чалоба може стати гравцем Комо вже цими вихідними або на початку наступного тижня. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, переговори між клубами просуваються дуже швидко, а завершення трансферу залежить лише від остаточного схвалення з боку Челсі.
Очікується, що всі формальності будуть врегульовані найближчим часом, після чого 26-річний англійський центральний захисник офіційно приєднається до італійського клубу. До цього була інформація, що Челсі повідомив Комо, що пропозиції в розмірі 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів недостатньо для трансферу Трево.
У сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 47 матчах у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами.