Англійський клуб офіційно підписав центрального захисника Бенфіки.
Антоніу Сілва, gettyimages
01 серпня 2026, 18:07
Борнмут
офіційно оголосив про підписання Антоніу Сілви
з Бенфіки.
За інформацією клубу, сума трансферу 22-річного португальського центрального захисника
склала 21,4 мільйона фунтів
, ще 4,3 мільйона фунтів
передбачені у вигляді бонусів.
Сілва є вихованцем академії Бенфіки,
за команду якої провів 275 матчів, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач. Виграв трофей чемпіона Португалії, двічі виграв суперкубок та один раз кубок португальської ліги
. Захисник регулярно викликається до збірної Португалії з якою забрав трофей Ліги Націй в 2025 році.
Очікується, що Антоніу Сілва одразу приєднається до нової команди та буде доступний на старті нового сезону.