Борнмут офіційно оголосив про підписання Антоніу Сілви з Бенфіки.

За інформацією клубу, сума трансферу 22-річного португальського центрального захисника склала 21,4 мільйона фунтів, ще 4,3 мільйона фунтів передбачені у вигляді бонусів.

Сілва є вихованцем академії Бенфіки, за команду якої провів 275 матчів, забив 15 голів та віддав 5 результативних передач. Виграв трофей чемпіона Португалії, двічі виграв суперкубок та один раз кубок португальської ліги. Захисник регулярно викликається до збірної Португалії з якою забрав трофей Ліги Націй в 2025 році. 

Очікується, що Антоніу Сілва одразу приєднається до нової команди та буде доступний на старті нового сезону.