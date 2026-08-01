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Захисник збірної Кабо-Верде, який ще місяць тому протистояв Ліонелю Мессі на Мундіалі, був вилучений з поля у компенсований час напруженого матчу чемпіонату Ірландії.

Для Роберу Лопеша повернення до клубних реалій після тріумфального виступу на Чемпіонаті світу виявилося не надто гостинним. У п'ятницю ввечері 34-річний захисник Шемрок Роверс, якого в Ірландії після Мундіалю зустрічали як справжнього героя, отримав червону картку в матчі вищої ліги Ірландії проти Дрогеда Юнайтед.

Напружений поєдинок завершився нульовою нічиєю (0:0), проте найдраматичніший епізод стався вже у компенсований арбітром час. Лопес був вилучений з поля за жорсткий фол проти гравця суперників Шейна Фаррелла.

Головний тренер Роверс Стівен Бредлі виступив на захист свого підопічного, розкритикувавши рішення арбітра.

"Я переглянув цей епізод і не впевнений, що це червона картка. Думаю, що суддя прийняв рішення дуже і дуже поспішно", — заявив Бредлі в інтерв'ю клубним ЗМІ.

Проте експерти національного суспільного мовника Ірландії мали іншу думку щодо цього інциденту, зазначивши, що підкат Лопеша проти Фаррелла був пізнім та з високо піднятою ногою, що виправдовує суворе покарання.

Цей інцидент став різким контрастом до подій місячної давності. Уродженець Дубліна (його мати — ірландка, а батько — громадянин Кабо-Верде), Лопес став однією з головних зірок своєї національної збірної на Чемпіонаті світу.

Разом із 40-річним голкіпером Возіньєю він допоміг команді Кабо-Верде створити справжню сенсацію та вийти до плей-офф. У 1/16 фіналу Лопес гідно протистояв Ліонелю Мессі та збірній Аргентини. Скромна африканська збірна довела грандів до овертайму, поступившись у підсумку з гідним рахунком 2:3.

Оскільки збірна Ірландії не змогла кваліфікуватися на Мундіаль, місцеві вболівальники масово підтримували Кабо-Верде саме завдяки виступам свого земляка. Незважаючи на прикру червону картку, Лопеш залишається улюбленцем ірландської публіки та ключовим гравцем для Шемрок Роверс.

Нагадаємо, столичний клуб після 26 турів впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи у своєму активі 51 пункт.