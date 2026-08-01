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Воротар збірної Кабо-Верде отримав спеціальний дозвіл від ліги, проте його прибуття до розташування Коло-Коло відкладається.

Відомий воротар збірної Кабо-Верде Возінья (справжнє ім'я — Хосімар Хосе Евора Діаш), який здобув світову славу завдяки своїм виступам за збірну Кабо-Верде на цьогорічному мундіалі, зможе використовувати своє легендарне прізвисько на ігровій формі в чилійському Прімера-Дивізіоні.

У п'ятницю Національна асоціація професійного футболу одноголосно схвалила цей безпрецедентний виняток. Раніше правила ліги суворо регламентували екіпірування: гравці мали право носити на спині виключно свої прізвища. Однак керівники чилійських клубів пішли назустріч і підтримали прохання 40-річного голкіпера.

За інформацією, що просочилася до місцевих ЗМІ, дозвіл на використання прізвиська був однією з ключових умов Возіньї для переходу. Попри поступки з боку ліги, питання щодо фактичного прибуття воротаря до Чилі стає дедалі напруженішим.

Тиждень тому було гучно анонсовано, що Возінья погодив контракт із найуспішнішим клубом країни — Коло-Коло. Очікувалося, що футболіст приземлиться в Сантьяго ще у вівторок. Через проблеми з візою рейс довелося перенести на четвер, але гравець так і не сів у літак. Це викликало неабияку тривогу як у керівництва клубу, так і серед численних вболівальників.

Директор Коло-Коло Хайме Пісарро поспішив заспокоїти фанатів, наголосивши, що угода не зірвалася.

"Ми зв’язалися з його агентом лише кілька хвилин тому. Возінья попросив продовження терміну, щоб вирішити деякі особисті питання", — заявив Пісарро журналістам пізно ввечері у четвер.

Сам Пісарро не став уточнювати характер цих проблем. Водночас під час зустрічі ліги президент клубу Анібаль Моса визнав, що офіційно контракт досі не підписаний.

Головний тренер Коло-Коло Фернандо Ортіс у п'ятницю підтвердив слова керівництва і зазначив, що особисто спілкувався з воротарем, хоча й зберігає обережність щодо остаточного завершення трансферу.

"Ми розмовляли, і я бачив, що він був щасливий і задоволений. Хоча він за своєю природою не дуже виразний, він схвильований перспективою приїзду сюди, хоча, очевидно, у нього є особисті справи, якими потрібно зайнятися.

Ажіотаж навколо такої постаті, як він, що вступає до нашої ліги, цілком зрозумілий. Сподіватимемося, що він скоро вирішить свою ситуацію, щоб ми могли на нього розраховувати", — розповів Ортіс під час прес-конференції.

Сам Возінья поки що утримується від коментарів. Попри активність у соціальних мережах, він публічно не висловлювався про свій потенційний перехід.