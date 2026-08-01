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Радник президента Карлос Кордейро пішов у відставку на знак протесту, а головний операційний директор Кевін Ламур звинуватив керівництво в обмані.

У п'ятницю Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зіткнулася з безпрецедентним внутрішнім розколом. Двоє високопоставлених чиновників публічно розкритикували план президента організації Джанні Інфантіно щодо передачі комерційних прав на Чемпіонат світу до рук приватного капіталу.

Карлос Кордейро, радник президента ФІФА та колишній банкір Goldman Sachs, оголосив про свою відставку на знак протесту проти комерціалізації головного турніру. Кордейро, який має понад 35 років досвіду в банківській сфері, назвав ідею створення комерційної дочірньої компанії вартістю 20 мільярдів доларів поганою угодою для футболу.

Він закликав інших посадовців не мовчати, наголосивши, що ФІФА не потребує таких кроків, адже її дохід за останній цикл склав 15 мільярдів доларів, а організація не має боргів.

"На цьому тлі продаж постійної частки в найціннішому активі футболу з метою залучення 4,2 мільярда доларів не має сенсу. Це заклад майбутнього футболу без жодних переконливих підстав. Я не можу стояти осторонь, поки ФІФА розглядає можливість продажу частки в чемпіонаті світу", — заявив Кордейро.

Головний операційний директор ФІФА Кевін Ламур, який є давнім соратником Інфантіно, не залишив свою посаду, проте виступив із різкою критикою на адресу президента. У заяві для Associated Press він зазначив, що персонал був обдурени» через відсутність прозорості у плануванні схеми.

Це проєкт однієї людини. І якщо це означає, що я втрачу роботу, то нехай буде так. Принаймні, я буду добре спати сьогодні ввечері", — підкреслив Ламур.

План Джанні Інфантіно передбачає радикальну зміну фінансової структури ФІФА: Виділення всього комерційного бізнесу (включно з чоловічими та жіночими чемпіонатами світу) у дочірню компанію. Загальна оцінка нової структури — 20 мільярдів доларів. Продаж 20% акцій приватним інвесторам.

Якірним інвестором має виступити нью-йоркська фірма, створена Джошуа Кушнером (молодшим братом Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа). Сам Трамп у п'ятницю спростував будь-які розмови з Інфантіно щодо цього питання. Ключові континентальні організації висловили свою незгоду з планом приватизації: