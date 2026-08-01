Англія

Досвідчений англійський нападник підписав із лондонським клубом дворічний контракт.

Челсі офіційно оголосив про підписання Денні Велбека.



35-річний англійський нападник перейшов до лондонського клубу з Брайтона, підписавши контракт до літа 2028 року.



Велбек є вихованцем Манчестер Юнайтед, також виступав за Арсенал, Вотфорд та Брайтон. Ветеран англійського футболу вважається ідеальним кандидатом на роль лідера та наставника в роздягальні.

Незважаючи на вік, Денні демонструє чудову форму. Минулого сезону він забив 13 голів у 37 матчах, що стало його особистим рекордом. Загалом він збільшив свій гольовий доробок до 51 м'яча у 201 матчі з моменту переходу з Вотфорда у 2020 році. Трансфермаркт оцінює гравця в 3 млн євро.