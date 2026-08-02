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Клуб МЛС веде переговори з бельгійським нападником щодо особистого контракту.

Атланта Юнайтед активно працює над підписанням Ромелу Лукаку. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.



За інформацією джерела, американський клуб уже розпочав переговори з 33-річним бельгійським форвардом щодо умов особистого контракту. Наразі сторони перебувають на початковому етапі перемовин. Повідомляється, що Атланта Юнайтед серйозно зацікавлена у запрошенні одного з найкращих бомбардирів сучасності до МЛС.



За свою кар’єру Лукаку виступав за Андерлехт, Челсі, Вест Бромвіч, Евертон, Манчестер Юнайтед, Інтер, Рому та Наполі. У сезоні-2025/26 італійської Серії А форвард з'явився на полі лише у п'яти поєдинках у складі Наполі, відзначившись одним забитим м'ячем та одним попередженням.

До цього була інформація, що Наполі готовий розлучитися з Ромелу під час літнього трансферного вікна.