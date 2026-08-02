Англія

Лондонський клуб готується розпочати офіційні переговори щодо трансферу нападника Галатасарая.

мадридський Атлетіко звернувся щодо потенційного трансферу Віктора.

Тоттенгем має намір активізувати переговори щодо підписання. Про це повідомляєЗа інформацією джерела, керівництво лондонського клубу вже отримало внутрішнє схвалення на початок, а також упевнене, що узгодження особистого контракту зне стане серйозною перешкодою.Повідомляється, щооцінює Осімгена приблизно у, тоді як перші пропозиціїперебувають у межахОсімген є одним із найрезультативніших нападників Європи. В минулому сезоні форвард зіграв 33 матчі, забив 22 голи та віддав 8 результативних передач в усіх турнірах. До цього була інформація, що