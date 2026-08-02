Тоттенгем має намір активізувати переговори щодо підписання Віктора Осімгена. Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу вже отримало внутрішнє схвалення на початок офіційних переговорів, а також упевнене, що узгодження особистого контракту з 27-річним нігерійським форвардом не стане серйозною перешкодою.

Повідомляється, що Галатасарай оцінює Осімгена приблизно у 65 мільйонів фунтів, тоді як перші пропозиції Тоттенгема перебувають у межах 50–55 мільйонів фунтів.

Осімген є одним із найрезультативніших нападників Європи. В минулому сезоні форвард зіграв 33 матчі, забив 22 голи та віддав 8 результативних передач в усіх турнірах. До цього була інформація, що мадридський Атлетіко звернувся щодо потенційного трансферу Віктора.