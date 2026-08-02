Лондонський клуб готується розпочати офіційні переговори щодо трансферу нападника Галатасарая.
Осімген, gettyimages
02 серпня 2026, 16:35
Тоттенгем має намір активізувати переговори щодо підписання Віктора Осімгена
. Про це повідомляє CaughtOffside
.
За інформацією джерела, керівництво лондонського клубу вже отримало внутрішнє схвалення на початок офіційних переговорів
, а також упевнене, що узгодження особистого контракту з 27-річним нігерійським форвардом
не стане серйозною перешкодою.
Повідомляється, що Галатасарай
оцінює Осімгена приблизно у 65 мільйонів фунтів
, тоді як перші пропозиції Тоттенгема
перебувають у межах 50–55 мільйонів фунтів
.
Осімген є одним із найрезультативніших нападників Європи. В минулому сезоні форвард зіграв 33 матчі, забив 22 голи та віддав 8 результативних передач в усіх турнірах. До цього була інформація, що мадридський Атлетіко звернувся щодо потенційного трансферу Віктора.