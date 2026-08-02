Англія

Червоні дияволи вже дізнаються про можливість переходу Майлза Льюїса-Скеллі, однак Арсенал поки не планує розлучатися зі своїм вихованцем.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання захисника Арсенала Майлза Льюїса-Скеллі. Представники манчестерського клубу вже з'ясовують позицію лондонців щодо потенційного трансферу молодого футболіста.

За даними The Independent, Арсенал наразі не має наміру продавати свого вихованця. Льюїс-Скеллі вдало провів минулий сезон, закріпився в основному складі та навіть вийшов із перших хвилин у фіналі Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен.

Втім, ситуація може змінитися, якщо лондонський клуб оформить трансфери Бруно Гімарайнса та Вінісіуса Жуніора. Посилення складу здатне вплинути на ігровий час молодого захисника, що змусить його переглянути власні перспективи.

Попри інтерес Манчестер Юнайтед, Арсенал поки не включав Льюїса-Скеллі до списку футболістів, яких готовий виставити на трансфер.