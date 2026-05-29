Мадридський клуб з іронією відреагував на новини про трансфер свого Альвареса, запропонувавши каталонцям абсурдні умови обміну на їхніх головних зірок — Ламіна Ямаля, Педрі та Рафінью.

Останніми днями в іспанському футбольному інфопросторі активно обговорювалися чутки про можливий відхід Хуліана Альвареса з мадридського Атлетіко. Головним претендентом на аргентинського нападника називали Барселону, а сьогодні навіть з'явилася інформація про те, що каталонці нібито надіслали офіційну пропозицію щодо трансферу.

Керівництво матрацників вирішило не обмежуватися стандартним спростуванням через пресслужбу, а влаштувало справжню комедійну виставу у своїх соціальних мережах, висміявши абсурдність цих чуток. У своєму офіційному акаунті в мережі X (колишній Twitter) мадридський клуб опублікував зустрічну пропозицію щодо головного таланту Барселони — Ламіна Ямаля.

"Ми надіслали факс до Барселони з нашою пропозицією щодо трансферу: чотири квитки на завтрашній концерт Bad Bunny, річна підписка на ABC та пакет насіння соняшнику. Ми з нетерпінням чекаємо на їхню відповідь, щоб підготувати оголошення", — йшлося у повідомленні.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Трохи згодом в Instagram-акаунті Атлетіко з'явилося пояснення цієї витівки з прямим натяком на фейковість новин про Альвареса:

"І пам’ятайте, нам знадобилося лише п’ять хвилин, щоб створити цей обман. Ми живемо в час, коли реальність може бути спотворена. Не вірте всьому, що бачите, особливо якщо це пов’язано з Барселоною".

На одному жарті мадридці не зупинилися. Через кілька хвилин клуб у стилі відомих футбольних інсайдерів видав ще кілька трансферних бомб. Наступною ціллю став Педрі.

"HERE WE GO! З цією другою пропозицією у нас виникла проблема: у нас закінчилися квитки на завтрашній концерт, тому ми покращуємо попередню пропозицію, додавши 6 квитків на недільний", — потролили в Атлетіко.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Завершив цю іронічну сагу "офіційний запит" щодо бразильця Рафіньї, якому запропонували схему три за ціною одного:

"HERE WE GO! І щоб завершити угоду, ми виклалися на повну: гравець прибуває в оренду на сезон, а натомість ми віддаємо Тома Форда та Сміта в оренду без права викупу. Пропозиція, від якої неможливо відмовитися".

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Поки в соціальних мережах вирували жарти, авторитетне іспанське видання MARCA розставило всі крапки над і. За інформацією їхніх джерел на стадіоні Метрополітано, керівництво Атлетіко категорично заперечило факт будь-яких перемовин.

Жодної пропозиції від Камп Ноу щодо послуг Хуліана Альвареса не надходило, а всі повідомлення в пресі в клубі коротко назвали: Це просто чергова брехня.

Наостанок, Атлетіко категорично спростував те, що робив пропозицію спортивному директору Барселони приєднатися до команди скаутів на бразильському ринку.