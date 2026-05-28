Анатолій Безсмертний, Вікторія
28 травня 2026, 17:20
Вікторія Суми оголосила про відхід головного тренера Анатолія Безсмертного.
Український фахівець залишає команду після п’яти років роботи та продовжить кар’єру в київському Динамо, де увійде до тренерського штабу столичного клубу.
У сумському клубі подякували Безсмертному за внесок у розвиток команди, підкресливши його професіоналізм, лідерські якості та важливу роль у становленні Вікторії за останні сезони.
За час роботи наставника команда пройшла кілька етапів розвитку, здобула низку важливих результатів і сформувала конкурентний колектив. У клубі відзначили, що період співпраці з Безсмертним став важливою частиною історії Вікторії.