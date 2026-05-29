Україна: Перша ліга

Команду Першої ліги тимчасово очолив Володимир Романенко після відходу Анатолія Безсмертного до Динамо.

Сумська Вікторія визначилася з новим наставником команди після змін у тренерському штабі. Виконувачем обов’язків головного тренера став Володимир Романенко.

Про кадрове рішення офіційно повідомила пресслужба клубу. Романенко тривалий час працював у штабі Анатолія Безсмертного та був його асистентом.

Нагадаємо, напередодні Безсмертний залишив Вікторію та приєднався до тренерського штабу Ігоря Костюка в київському Динамо.

Після 29 турів Першої ліги сумська команда має 36 очок і займає восьме місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч Вікторія проведе 1 червня проти Фенікса-Маріуполь. Початок зустрічі — о 13:00.