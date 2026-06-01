Україна: Перша ліга

Клуб із Полтави не допущений до участі у Першій лізі через невідповідність фінансовим критеріям.

Полтавську Ворсклу не допустили до участі в змаганнях ПФЛ Першої ліги сезону 2026/27. Про це повідомила пресслужба клубу в офіційних соцмережах.

У заяві зазначається, що під час процедури атестації клуб отримав відмову через невідповідність фінансовим критеріям Регламенту УАФ з атестації футбольних клубів.

"Попри всі зусилля дограти змагання Першої ліги ПФЛ сезону 2025/26, під час проходження процедури атестації футбольних клубів ФК Ворскла отримав відмову у допуску до клубних змагань ПФЛ сезону 2026/27 у частині дотримання вимог фінансових критеріїв Регламенту УАФ з атестації футбольних клубів Професіональної футбольної ліги України.

На жаль, через значний обсяг боргових зобов’язань, які виникли і накопичувалися починаючи з 2021 року, наш клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях", — йдеться в повідомленні.

У клубі також наголосили, що наразі розглядають варіанти фінансового оздоровлення, реструктуризації боргів, оптимізації процесів і пошуку потенційних інвесторів та спонсорів. У Ворсклі сподіваються, що це дозволить отримати атестат і повернутися до змагань ПФЛ у сезоні 2027/28.

"Віримо в краще і в те, що принаймні сам бренд Ворскла, флагман Полтавщини, не зникне з футбольної мапи України", — додали в клубі.

Ворскла була заснована у 1955 році. Після проголошення незалежності України клуб виступав у Першій лізі, а до елітного дивізіону вперше вийшов за підсумками сезону 1995/96.

Полтавська команда виступала в УПЛ до сезону 2024/25, коли вперше в історії втратила місце в еліті, поступившись Кудрівці у перехідних матчах.

Серед найбільших досягнень клубу — два бронзові комплекти медалей чемпіонату України (1996/97, 2017/18) та перемога в Кубку України 2009 року.