Украина: Вторая лига

Геннадий Приходько считает, что распределение мест во всех лигах должно было проходить по итогам всех сыгранных матчей.

Главный тренер Горняка Геннадий Приходько недоволен решением досрочно завершить сезон во Второй лиге.

"Мое личное мнение: футбол у нас один. В этом плане нужно его делить на УПЛ, Первую и Вторую лиги. Доигрывать сезон должны абсолютно все клубы. Тогда будет видно, что у нас футбол развивается. Все давно соскучились по футболу, поэтому хочется, чтобы быстрее все стало на свои места. Мы очень разочарованы тем, что Вторая лига не восстановит чемпионат. Правильным решением было бы его доиграть и решить по спортивному принципу вопрос повышения в классе.

Горняк хотел доиграть, и, считаю, несмотря на все, у нас были шансы выйти в Первую лигу. Команда собралась, провела плодотворные сборы, и вот так все печально закончилось. Сожалеем, что нашу маленькую мечту возвращения в Первую лигу не удастся воплотить в этом году. Понимаю настроение футболистов, которые два месяца готовились к возобновлению сезона: потратили много сил, прошли колоссальную подготовку. Очень жаль, что так все получилось", — приводит слова Геннадия Приходько официальный сайт ПФЛ.

Напомним, что еще один представитель Второй лиги, Реал Фарма, также выразил готовность доиграть сезон.