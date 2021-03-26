ЧМ-2022. Отбор

Хавбек "желто-синих" поделился мыслями о игре с командой Дешама.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поединок против Франции в рамках квалификации ЧМ-2022.

"Тяжелая была игра, но все ребята отработали, компактно сыграли, дисциплинированно. Никто не выпадал. а в оборонительном плане это должно быть базой.

Мы не давали им много бить по воротам и создавать моменты. Линия обороны здорово сыграла. В следующих играх нужно сыграть также хорошо в обороне. Французы забили с вне игры, так что в моменте с нашим голом фортуна нам вернулась.

Были неплохие моменты. Если бы Роман Яремчук мне бы чуть посильнее отдал пас вперед, я бы с центра поля мог бежать почти один на один. Вот над этими мелкими моментами в последней фазе, при последней передаче нужно работать. Если улучшим эти моменты, то сможем быть более опасными у ворот соперника", – приводит слова Малиновского Fex.net.

Ранее нападающий "желто-синих" Роман Яремчук поделился эмоциями от результата данного противостояния.

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