ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Украины высказался об оплошности молодого защитника, которая стоила "желто-синим" победного результата.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи, когда Виталий Миколенко допустил ошибку в собственной штрафной и "привез" пенальти, который успешно реализовал Теему Пукки.

Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко поддержал Миколенко, несмотря на допущенную оплошность.

"Ошибки случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, да, но это следствие тех ошибок, допущенных ранее. Это будет нам уроком", — заявил Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.

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