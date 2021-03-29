ЧМ-2022. Отбор

Последний раз футболист национальной команды получал прямое удаление почти восемь лет назад.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи.

В конце встречи грубую ошибку в своей штрафной площади допустил Виталий Миколенко — защитник подарил мяч Пукки, а затем свалил противника на газон. Как итог — арбитр удалил украинца и назначил пенальти.

Виталий Миколенко стал первым игроком сборной Украины с 2013 года, получившим прямую красную карточку. Последним, кому это удавалось, был Роман Зозуля в поединке против Черногории (4:0).

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Украины против Финляндии.