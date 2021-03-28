ЧМ-2022. Отбор

Главный тренер национальной сборной — о стиле своей команды.

В рамках поединка второго тура группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Финляндии.

Андрей Шевченко прокомментировал работу арбитра в матче Франция — Украина и похвалил свою команду за чистый футбол.

"Когда говорят, нужен ВАР или нет: ВАР – нужна арбитрам, особенно в таких спорных моментах, было ли "вне игры", был ли пенальти, чтобы дать возможность не ошибаться.

Извинился ли арбитр? Мы с ним говорили на эту тему. Я считаю, что он отсудил очень хорошо, даже независимо от того, было ли там "вне игры" или нет. Он контролировал игру, чувствовал ее. Было очень много единоборств, он давал играть. Все было очень чисто.

Мне очень нравится, что наша команда играет в таком стиле — чисто в футбол. Отбираем, нет никогда серьезных фолов. Это уже хороший уровень" – сказал Шевченко в интервью Football Hub.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.