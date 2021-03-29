ЧМ-2022. Отбор

Ивайло Петев не сможет руководить своей командой в матче против Франции.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев будет руководить своей командой дистанционно в третьем туре отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции — полагает Le Parisien.

Помимо главного тренера, никто из команды и его ассистентов от коронавируса не пострадал.

Боснийцы провели в группе D лишь один матч, сыграв вничью с Финляндией (2:2), и занимают четвертое место. Франция лидирует в группе после ничьей с Украиной (1:1) и победой над Казахстаном (2:0).

Матч Босния и Герцеговина — Франция состоится в среду, 31 марта, на стадионе Грбавица в Сараево. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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