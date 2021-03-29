ЧМ-2022. Отбор

Роман Яремчук стал худшим среди всех игроков сборной Украины, сыгравших в данном противостоянии.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную победу над Финляндией в заключительный отрезок встречи из-за реализованного пенальти в исполнении Теему Пукки.

По версии авторитетного статистического портала InStat, лучшим игроком данного противостояния стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который совершил 80% успешных передач из общего количества отданных (59), нанес пять ударов по воротам финнов и отдал одну ключевую передачу. Показатель InStat Index Малиновского составил 318.

Худшим футболистом сборной Украины в минувшем поединке, в свою очередь, стал нападающий Роман Яремчук, показатель InStat Index которого составил 210. Хуже оценили только игру финского форварда Йоэля Похьянпало (203), который выше на замену на 68-й минуте встречи.

Нельзя также не отметить, что выступление украинского защитника Виталия Миколенко, ошибка которого в обороне стоила "желто-синим" единственного пропущенного мяча, получило далеко не самый низкий бал (242). По версии статистического портала, в сборной Украины хуже сыграли Эдуард Соболь, Виктор Коваленко и вышеупомянутый Роман Яремчук.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.

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