ЧМ-2022. Отбор

Украинский защитник дал первый комментарий после ничьей в матче против Финляндии.

Во втором поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2022-го года сборная Украины упустила минимальную побед над Финляндией в заключительные минуты встречи, когда Виталий Миколенко допустил ошибку в собственной штрафной и "привез" пенальти, который успешно реализовал Теему Пукки.

21-летний украинец уже покинул расположение национальной сборной, поскольку не сможет сыграть в следующем матче против Казахстана из-за дисквалификации, а также он поблагодарил за поддержку общественность после удаления в матче с Финляндией.

"Хочу сказать огромное спасибо каждому болельщику, который верил в команду до конца. И конечно же людям, которые поддержали меня в очень трудный момент. С Вами я стану только сильнее", — написал Миколенко в своем Instagram.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Финляндия вы можете на Football.ua.

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