ЧМ-2022. Отбор

Защитник Динамо поделился своими мыслями о предстоящем матче против Казахстана.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал предстоящий матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Казахстана, а также вспомнил прошлую игру, где команда Андрея Шевченко расписала ничью с Финляндией (1:1).

"Готовимся к Казахстану. Была сегодня теория, разобрали моменты прошлой игры – хорошие оставили, плохие забыли. Готовимся, следующий матч – самый важный, нужно хорошо закончить – на мажорной ноте.

Матч с Финляндией? Нужно играть до конца, играть в свою игру, которую мы показывали до забитого мяча. Мы контролировали ход игры, особо Финляндия ничего не создавала. Потихоньку нагнетали, давили, имели свои моменты, а потом забили гол и немного перестали показывать свою игру и из-за этого начались проблемы.

Конечно, это только второй матч. Обидно, что потеряли два очка, но у нас есть еще матчи, в которых мы должны еще больше доказывать. На каждый из них выходить еще более сконцентрированными, на 100% выкладываться, чтобы в каждом матче забирать по три очка.

Когда делаешь положительный момент в игре, забиваешь мяч или отдаешь голевую передачу, это придает большей уверенности, больший эмоциональный всплеск. Ты стараешься больше раскрывать и ловишь, так сказать, кураж. И это помогает в дальнейшей игре.

Шел ли мяч в ворота в моменте с заблокированным ударом? Сложно сказать. Если бы он не сыграл, там у защитника за спиной был Жуниор. Он мог бы сыграть. При счете 0:0 и когда остается мало времени, то хотелось больше обострять, чтобы забить гол. Позиция правого защитника такая, что нужно больше сыграть на команду, но когда я оказываюсь в штрафной, стараюсь брать инициативу на себя, с ударом по воротам", — сказал Караваев в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, матч Украина — Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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