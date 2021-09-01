ЧМ-2022. Отбор

Универсал "сине-желтых" получил очередную желтую карточку.

В настоящее время проходит матч четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины.

В середине второго тайма защитник сборной Украины Александр Зинченко получил желтую карточку, которая стала для него второй в отборочных поединках ЧМ-2022.

Таким образом, Зинченко пропустит следующий матч против сборной Франции из-за перебора желтых карточек, как и Виталий Миколенко, получивший желтую в начале второго тайма.

Также под угрозой дисквалификации находятся Николай Матвиенко и Эдуард Соболь.

Напомним, матч Украина – Франция пройдет 4 сентября в 21.45 по киевскому времени.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Казахстан — Украина.