ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной дал комментарий после матча с Чехией.

Сборная Украины в рамках контрольного поединка противостояла сборной Чехии в Плзени и упустила победу, большую часть матча ведя в счете со счетом 1:0.

Дебютант национальной команды Виктор Корниенко дал комментарий после матча, отметив, что сборная провела неплохую игру.

"Я считаю, что мы провели неплохой матч, учитывая то, что была ротация у нас. Я думаю, был неплохой опыт. И у нас моменты были, и у них моменты были. Но, конечно, самое обидное — пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки и посмотрим, почему у нас так происходит. В целом, неплохая игра получилась.

Нужно смотреть повтор и разбирать точно, кто не добежал. Сейчас я могу сказать, что я мог выручить и в центре поля кто-то не добежал.

Мой гол? Это вдвойне приятно, когда ты мечтаешь просто дебютировать за национальную сборную, а когда забиваешь гол — это вдвойне приятно. Этот гол посвящаю всей Украине", — сказал Корниенко в послематчевом комментарии.

Напомним, что Виктор Корниенко стал вторым дебютантом Петракова, забившим в первом матче за сборную.