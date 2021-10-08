ЧМ-2022. Отбор

Продолжается подготовка к матчу отбора на ЧМ-2022.

Сборная Украины под руководством Александра Петракова провела предматчевое занятие на Олимпийском стадионе в городе Хельсинки.

Олимпийский стадион может вместить до 30 тысяч болельщиков, на матче может быть заполнено 90% вместительности стадиона. Отметим, что на матче ожидается аншлаг — все 29 тысяч билетов проданы. Интересно, что на трибунах будет находиться около 2 тысяч украинских поклонников.

Футболисты провели достаточно интенсивную тренировку, полностью сосредотачиваясь на результате. Все понимают, насколько важна завтрашняя игра.

Александр Петраков уже определился со стартовым составом на завтрашний матч — надеемся, что тренерский штаб готов к любым сюрпризам со стороны финнов.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в пятницу, 9 октября в 19:00 по киевскому времени.

На football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.