ЧМ-2022. Отбор

Маркку Канерва поделился мыслями перед матчем с украинцами.

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва дал комментарий перед матчем против сборной Украины.

"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не добыла еще ни одну в нашей группе. С другой стороны, украинцы ни разу не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.

И у них, и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины, то как минимум 10 игроков с прогнозируемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там, — полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко. Поэтому у них высокий уровень исполнителей, даже несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимум усилий", — приводит слова Канервы официальный сайт УАФ.

Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.