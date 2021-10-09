ЧМ-2022. Отбор

Остаются считанные часы до ответственного матча нашей команды.

Уже сегодня, 9 октября, сборная Украины проведет гостевой поединок против Финляндии в рамках седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира-2022, по итогам которого можно будет судить о наших дальнейших перспективах в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы, которая даст право принять участие в раунде плей-офф квалификации.

В день матча против "филинов" тренерский штаб национальной команды Украины, во главе с и. о. главного тренера Александром Петраковым, огласил итоговый вариант заявки "сине-желтых" на предстоящую игру.

Заявка сборной Украины:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык;

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 8. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Артем Шабанов, 18. Александр Тымчик, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко;

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Николай Шапаренко, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Сергей Булеца;

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Александр Зубков, 19. Артем Довбик, 20. Даниил Сикан.

Отметим отсутствие в перечне футболистов полузащитника СК Днепр-1 Александра Пихаленка, которого тренерский штаб вызвал отдельно от остальной группы игроков.

Напомним, что сам поединок начнется в 19:00 по киевскому временим, на нашем сайте пройдет его текстовая онлайн-трансляция, а уже сейчас вы можете ознакомиться с анонсом предстоящей дуэли.