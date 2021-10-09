ЧМ-2022. Отбор

Насколько фартовым окажется для нас синий цвет?

Считанные часы остаются до момента начала крайне ответственного гостевого поединка сборной Украины против Финляндии в рамках седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира-2022.

На стадионе Олимпиястадион в Хельсинки завершаются последние приготовления перед игрой, а мы в свою очередь недавно узнали список футболистов, чье появление на поле будет вероятным в этот вечер.

Вместе с тем, УАФ опубликовала фотографии с традиционного судейского брифинга перед началом игры, на котором команды представили свои комплекты игровых форм, в которых футболисты затем выйдут на поле.

Сборная Украины, на правах гостевой команды, решила остановиться на варианте нашего обмундирования в синих тонах, в то время как оппоненты выбрали привычный для них белый комплект.

Вратарь Украины будет облачен в зеленый свитер, в то время как голкипер соперников наденет экипировку в желтом исполнении.

Отметим, что финны оставили в силе комбинацию футболки и шорт, на фоне игры в Киеве (1:1), в то время как наша национальная команда предпочла отказаться от собственного желтого варианта.

Напомним, что сам поединок начнется в 19:00 по киевскому временим, на нашем сайте пройдет его текстовая онлайн-трансляция, а уже сейчас вы можете ознакомиться с анонсом предстоящей дуэли.