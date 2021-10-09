ЧМ-2022. Отбор

Футболист сборной Украины поделился ожиданиями от поединка

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от встречи с Финляндией.

Хавбек считает, что Украина и Финляндия — команды одного уровня.

"Мы сейчас примерно на одно уровне. Не думаю, что мы можем быть сильнее, финны очень прибавили. По сравнению с играми на ЧМ-2018 они очень выросли в тактике и индивидуальном мастерстве. Сейчас футбол в странах, которых мы считали середняками, на подъеме. Там уделяется большое внимание детскому спорту и это дает свои плоды. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция имеют много талантливых молодых футболистов.

Нам нужно быть сконцентрированными на протяжении всего матча. Ни в коем случае нельзя расслабляться, так как ключевую роль могут сыграть мелочи. Нам стоит играть до конца",- заявил Степаненко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября в 19:00

На football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.