ЧМ-2022. Отбор

Голкипер финнов поделился мыслями перед игрой отбора на чемпионат мира-2022.

Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки дал комментарий перед матчем против сборной Украины.

"Украина сыграла на один матч больше, поэтому на них будет более сильное давление. Им обязательно побеждать, а для нас и ничья будет приемлемым результатом. У нас была целая неделя на подготовку.

Мы успели хорошо отдохнуть от плотного клубного календаря, набраться энергии и наладить наши игровые связи. Сыграть перед тридцатью тысячами финских зрителей — это что-то невероятное. Это очень вдохновляет", — передает слова Градецки Футбол NEWS.

Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.