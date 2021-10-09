ЧМ-2022. Отбор
Голкипер финнов поделился мыслями перед игрой отбора на чемпионат мира-2022.
Лукаш Градецки, фото getty images
09 октября 2021, 14:59
Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки дал комментарий перед матчем против сборной Украины.
"Украина сыграла на один матч больше, поэтому на них будет более сильное давление. Им обязательно побеждать, а для нас и ничья будет приемлемым результатом. У нас была целая неделя на подготовку.
Мы успели хорошо отдохнуть от плотного клубного календаря, набраться энергии и наладить наши игровые связи. Сыграть перед тридцатью тысячами финских зрителей — это что-то невероятное. Это очень вдохновляет", — передает слова Градецки Футбол NEWS.
Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.