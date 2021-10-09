ЧМ-2022. Отбор

Александр Петраков прокомментировал матч с Финляндией.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков дал послематчевый комментарий после победы над Финляндией (2:1).

"Игра была очень тяжелая, мое состояние тоже тяжелое. Мы были готовы к прессингу со стороны финнов, мы с помощниками пересмотрели много игр этой команды. Я не думал о счете, мне важно лишь три очка.

Волновался на последних минутах, 2 матча мы пропускали в последние секунды второго тайма. Последние шесть минут тянулись очень долго. Мне очень сложно вам объяснить эти чувства. Лучше вам не знать, что переживает тренер в такие минуты.

Ярмоленко боец, думаю с ним все будет хорошо. Соболь сам попросил замену в перерыве. Я не буду говорить, что у него заболело, но Корниенко достойно его заменил, я считаю",- сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на football.ua доступно видео голов и обзор матча Финляндия — Украина (1:2).