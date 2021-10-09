ЧМ-2022. Отбор

Футболист поделился впечатлениями о матче.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Финляндией в гостевом поединке (1:2).

"Наконец эти ничьи закончились, мы победили. Я хочу поздравить болельщиков и сборную. Мы взяли три очка. У Финляндии хорошая команда, и они не просто так играли на Евро. Они знают, что нужно делать, очень организованные.

Мой гол? Я раньше говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой. Вышло раньше. Теперь, может, еще головой начну забивать. Хорошо, что удалось забить, мы победили. Важно, что у нас три очка", — сказал Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко признан лучшим игроком матча Финляндия — Украина по версии WhoScored.

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