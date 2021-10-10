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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Сборная Украины примет на своем поле Боснию и Герцеговину в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Александра Петракова.

Так, на победу Украины предлагается коэффициент 1,79, тогда как потенциальный успех Боснии и Герцеговины оценивается показателем 4,70. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче мы увидим всего один результативный удар. Этот исход оценивается коэффициентом 3,25.

Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, в 21:45.